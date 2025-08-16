Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

L'Union et le Standard s'affronteront ce samedi soir au Parc Duden. Voici les compositions probables des deux équipes.

Auteur d'un 7/9 pour commencer la saison, le Standard se déplacera à l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic récupère Henry Lawrence, remis de son opération de l'appendicite, mais perd Dennis Ayensa, absent jusque mi-septembre environ.

La défense, devant Matthieu Epolo, devrait toujours être occupée par Marlon Fossey et Josué Homawoo. Reste à voir si Rednic décidera de faire confiance à Ibe Hautekiet, ou de reconduire Daan Dierckx, et qui prendra place sur le côté gauche. Alexandro Calut a joué le début de saison, mais Boli Bolingoli est de retour de blessure.

Au milieu de terrain, le duo formé par Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen, qui amène beaucoup d'expérience, sera reconduit. Pour les accompagner, Nayel Mehssatou pourrait à nouveau être aligné, comme contre Genk, ou Mircea Rednic privilégiera une base défensive plus stable, avec un joueur comme Ibrahim Karamoko qui pourrait être privilégié.

Plusieurs absents à l'Union, les retrouvailles entre Ilaimaharitra et Zorgane

Sur les côtés, Rafiki Saïd pourrait payer sa mauvaise mi-temps face aux Limbourgeois et sortir du onze, au profit d'Adnane Abid. De l'autre côté, le courageux Tobias Mohr devrait garder sa place.

En attaque, Thomas Henry sera aligné, peut-être seul pour commencer la rencontre. Il est toutefois probable, selon le scénario du match, de voir Timothé Nkada monter au jeu pour augmenter la pression sur une défense de l'Union qui jouera haut et qui laissera de l'espace dans son dos.

Côté Unioniste, Henok Teklab et de Kamiel Van de Perre sont blessés, Promise David et Mohammed Fuseini aussi, et il faut voir si Vic Chambaere gardera sa place dans les buts. Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le reste de la composition, avec un Adem Zorgane qui pourrait donc croiser un certain Marco Ilaimaharitra au milieu de terrain.

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Niang, Ait El Hadj - Florucz, Rodriguez.

La composition probable du Standard : Epolo - Bolingoli, Dierckx, Homawoo, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Mohr, Mehssatou, Abid - Henry.