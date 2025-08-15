"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

Lors de la saison 2012-2013, Mircea Rednic avait relégué Sébastien Pocognoli sur le banc du Standard, au profit de Jelle Van Damme. Treize ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver au Parc Duden.

Après sa victoire contre le Racing Genk le week-end dernier, le Standard se déplacera à l'Union ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de championnat.

Une rencontre au sujet de laquelle Mircea Rednic, qui récupère Henry Lawrence mais a perdu Dennis Ayensa cette semaine, s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi.

"L'Union est une très bonne équipe. Ce sera encore plus difficile qu'au dernier match contre Genk, car c'est la meilleure de Belgique. On connaît leur philosophie et celle de Pocognoli, mais je crois qu'il m'en veut un peu..."

Mircea Rednic n'a pas laissé un bon souvenir à Sébastien Pocognoli

Lorsqu'il portait encore les couleurs du Standard en tant que joueur, l'actuel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise avait été relégué sur le banc par Mircea Rednic, au profit de Jelle Van Damme. Sébastien Pocognoli n'avait disputé que trois matchs avant de partir pour l'Allemagne au mois de janvier.

"En 2012, lors de mon premier passage, je devais choisir entre lui et Jelle Van Damme pour jouer sur le côté gauche. J'avais parlé à Sébastien de mon choix de titulariser Jelle. Il avait accepté et avait trouvé le club d'Hanovre, mais les joueurs n'oublient pas."

Il y a une dizaine d'années, un autre coach de Pro League avait déjà fait les frais des choix de Rednic. "C'était aussi le cas de David Hubert, que j'ai connu à Mouscron et à Gand, mais qui n'avait pas joué. Ce sont des joueurs intelligents, mais j'avais d'autres choix. Je n'ai pas oublié et eux non plus, mais ce ne sont pas eux qui jouent sur le terrain", a conclu, sourire aux lèvres, l'entraîneur roumain.

Suis Union SG - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (16/08).

