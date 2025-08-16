David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

Louvain a commencé la saison avec un calendrier extrêmement difficile contre Charleroi, l'Union, l'Antwerp et maintenant aussi Genk. Le bilan : à peine un point sur douze. Pourtant, l'entraîneur David Hubert va plus que la simple déception après la défaite d'hier contre Genk (1-2).

"La première demi-heure était pour Genk, nous avons montré trop de respect", a-t-il analysé. "Pourtant, la première occasion était pour nous, avec ce tir sur le poteau de Siebe Schrijvers. Mais nous n'avons pas montré assez d'audace au début."

Il se félicite de la réaction des siens : "La résilience était présente aujourd'hui. J'ai vu un niveau au-dessus des semaines précédentes : ce pressing haut, l'audace en possession de balle... Nous méritons beaucoup plus que ce score, surtout étant donné la fin du match. Nous avons vu l'OHL que je veux voir : agressif, offensif, audacieux."

Les semaines précédentes ont été entièrement consacrées à la récupération mentale. "Nous avons beaucoup insisté sur l'identification des problèmes, sur la recherche de moyens pour regarder dans la même direction. Parfois, il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation".

Traoré progresse

David Hubert a également vu des points positifs au niveau individuel, comme chez l'attaquant Karim Traoré. "La semaine dernière, il était déjà très bon sans ballon, mais aujourd'hui il a montré à quel point il peut être important avec son intensité et sa vitesse pure".

La confiance reste intacte malgré le maigre bilan de points. "Nous allons être récompensés à un moment donné", a conclu Hubert avec détermination. "Si nous continuons dans cette voie, cela finira par payer". Louvain se libèrera-t-il dès le weekend prochain à Dender avant d'accueillir le Standard ?