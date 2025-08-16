Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Photo: © photonews

Thomas Henry connaît des débuts en fanfare avec Louvain. L'attaquant français revient pourtant de très très loin.

En recrutant Thomas Henry, le Standard s'est assuré d'une certaine garantie de buts pour la saison. C'est que le natif d'Argenteuil a déjà montré tout son flair à la Pro League, inscrivant pas moins de 45 buts en 79 matchs avec Louvain. Mais lors de son passage en Italie, il a vécu un événement qui aurait pu compromettre la suite de sa carrière.

En janvier 2023, il se blesse très gravement au genou. Le timing est désastreux : des clubs comme Anderlecht ou La Gantoise le voulaient, mais la blessure a tout fait tomber à l'eau, le maintenant à l'infirmerie jusqu'en septembre. Henry confirme à la RTBF que le coup a été très dur à encaisser.

"J’avais six offres concrètes, de Belgique mais aussi de Bundesliga et de Série A. J’ai fait un combo complet, le chirurgien m’a dit que c’était une première mondiale : ligaments croisés, les deux ménisques, les deux cartilages et le conduit externe", se souvient-il avec émotion.

Un tournant dans sa carrière

"Moi qui n’avais jamais été blessé, hormis une entorse de la cheville à 18 ans, j’avais la totale ! Seul dans ma chambre d’hôpital, j’ai pleuré pendant 15 jours. Aujourd’hui encore, même si je n’ai plus aucune douleur, j’ai toujours une appréhension inconsciente. Je pense qu’après une blessure pareille, on n'est plus jamais le même qu’avant", poursuit le nouveau buteur des Rouches.

Henry a déjà marqué deux buts en trois matchs mais doit encore monter en puissance : "Je me sens très bien actuellement, je pense que ça se voit sur le terrain… mais je dois encore me dépoussiérer car je n’ai pas joué ces six derniers mois. Donc j’ai encore une belle marge de progression". Le Standard a déjà vécu pire dépoussiérage, c'est un euphémisme.

