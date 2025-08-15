Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Le départ de Senne Lammens est toujours au programme à l'Antwerp. Manchester United était une option, qui semble se compliquer ; mais un autre grand club s'intéresse désormais au Diable Rouge...

C'est plus que probablement l'été du grand saut pour Senne Lammens (23 ans), le gardien de l'Antwerp. Auteur d'une saison 2024-2025 de haut vol, il est l'un des gardiens belges les plus en vue à l'international. Nos portiers ont la cote, grâce aux succès des Thibaut Courtois, Koen Casteels, Matz Sels ou encore Mile Svilar ces dernières années.

L'Antwerp a déjà préparé ce départ et attiré le remplaçant de Lammens, qui a tout de même démarré la saison et disputé les trois premiers matchs de Jupiler Pro League. Mais Marc Overmars l'a déjà dit : il aimerait ne pas revivre le scénario de Jean Butez, qui devait partir et est resté pour finalement être mis de côté.

Lammens à l'Inter Milan ?

En début de mercato, Manchester United était intéressé par Lammens. Le nom de Gianluigi Donnarumma, autrement plus bling-bling que le gardien anversois, a ensuite été cité chez les Red Devils... mais l'Italien semble désormais se rapprocher de Manchester City.

Cela pourrait rouvrir le dossier Lammens à United, mais entre temps, un autre grand club, aussi prestigieux mais dans une meilleure posture sur le plan sportif, se serait également intéressé au Diable Rouge. Selon Het Laatste Nieuws, l'Inter Milan se serait concrètement manifesté pour Senne Lammens.

Yann Sommer, âgé de 36 ans, arrivera en effet en fin de contrat l'année prochaine, et l'Inter cherche un successeur au Suisse. Pour Lammens, il est donc probable que ce soit une saison d'apprentissage en tant que n°2, afin de convaincre qu'il peut prendre la relève. L'Antwerp espère 20 millions d'euros pour son international.