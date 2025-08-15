Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

La saison dernière, Guillaume Hubert a très peu joué au RWDM. Il reprend à nouveau l'exercice comme deuxième gardien.

Le passage de Guillaume Hubert au RWDM Brussels n'est pour l'instant pas très riche en minutes de jeu. Barré par Theo Defourny lors de sa première année, le gardien de 31 ans a dû opérer dans l'ombre de Bill Lathouwers la saison dernière.

Avant son séjour au Stade Machtens, le Carolo restait sur deux saisons comme titulaire à Ostende en première division. Mais lors du dernier exercice, il a dû se contenter de 90 minutes en D1B et de deux matchs de Coupe.

Désormais troisième gardien du RWDM

Il n'était pas sur la feuille de match du RWDM Brussels pour le premier match de la saison contre Lommel (partage 3-3). Hubert est désormais devancé par Lathouwers, mais aussi par Justin Bangui (arrivé de Lyon) dans la hiérarchie des gardiens.

L'entraîneur Frédéric Frans a abordé sa situation en conférence de presse : "J'ai discuté avec Guillaume, il connaît la situation. C'est désormais entre lui et le club mais ça reste un grand professionnel. Il est toujours au top aux entraînements et son leadership reste important pour le groupe", explique-t-il à La Dernière Heure.

Guillaume Hubert fait donc contre mauvaise fortune bon coeur mais pourrait bien se chercher un nouveau défi, d'autant plus qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Molenbeek.