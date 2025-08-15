Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Joel Ordoñez appartient encore au Club de Bruges. L'OM pousse pour l'attirer, mais comme pour Ardon Jashari, les négociations traînent.

Joel Ordonez rejouera-t-il avec le Club de Bruges ? Avec les matchs cruciaux face aux Rangers qui approchent, la question devient plus que jamais essentielle.

Plusieurs clubs rêvent de s’offrir le défenseur central. Reste à savoir lequel parviendra à le convaincre en premier.

L’Olympique de Marseille est aujourd’hui le grand favori. Le club phocéen a proposé près de 30 millions d’euros pour Ordonez, une somme jugée insuffisante jusqu’ici pour le libérer de Bruges.

Marseille franchit une nouvelle étape

Le Club de Bruges réclame le gros lot et met en avant l’intérêt d’autres clubs, dont Liverpool. Marseille estime qu’une offre de 35 millions d’euros pourrait suffire.

Il ne restait plus qu’un feu vert à obtenir, celui de Frank McCourt. Le milliardaire américain, propriétaire du club, l’aurait accordé. Selon le journal français L'Équipe, un accord est en bonne voie, une information également confirmée par Ekrem Konur.