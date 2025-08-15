Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Joel Ordoñez appartient encore au Club de Bruges. L'OM pousse pour l'attirer, mais comme pour Ardon Jashari, les négociations traînent.

Joel Ordonez rejouera-t-il avec le Club de Bruges ? Avec les matchs cruciaux face aux Rangers qui approchent, la question devient plus que jamais essentielle.

Plusieurs clubs rêvent de s’offrir le défenseur central. Reste à savoir lequel parviendra à le convaincre en premier.

L’Olympique de Marseille est aujourd’hui le grand favori. Le club phocéen a proposé près de 30 millions d’euros pour Ordonez, une somme jugée insuffisante jusqu’ici pour le libérer de Bruges.

Marseille franchit une nouvelle étape

Le Club de Bruges réclame le gros lot et met en avant l’intérêt d’autres clubs, dont Liverpool. Marseille estime qu’une offre de 35 millions d’euros pourrait suffire.

Il ne restait plus qu’un feu vert à obtenir, celui de Frank McCourt. Le milliardaire américain, propriétaire du club, l’aurait accordé. Selon le journal français L'Équipe, un accord est en bonne voie, une information également confirmée par Ekrem Konur.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Ordonez - Maisonneuve
08:30

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Ordonez - Maisonneuve

08:30
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans
08:30

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff
09:00

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK
07:51

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger
07:00

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?
07:20

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros
06:40

Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été
20:40

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis
06:00

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League
23:00

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne
21:20

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"
22:30

Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

22:30
Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?
22:00

Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

22:00
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond
21:20

Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol
21:40

Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

21:40
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie
20:53

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer
19:30

Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

19:30
Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?
20:20

Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

20:20
2
"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku
20:00

"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

20:00
Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux
18:40

Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

18:40
Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer
19:00

Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

19:00
L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"
18:00

L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

18:00
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol
18:20

Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20
Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard
17:30

Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

17:30
Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"
17:00

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"
16:30

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30
La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise
15:30

La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

15:30
1
"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert
16:00

"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

16:00
Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club
14:30

Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

14:30
La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais
12:40

La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

12:40
Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière
15:00

Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

15:00
Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi
14:00

Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

14:00
Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges
12:20

Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

12:20
Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1
13:00

Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

13:00
Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"
10:00

Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

10:00
"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia
13:30

"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

13:30

