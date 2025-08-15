Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le match entre Anderlecht et La Gantoise est reporté à une date ultérieure en raison de la campagne européenne des Mauves. Ivan Leko y voit une magnifique nouvelle pour les Buffalos.

Grâce à sa qualification aux dépens du Sheriff Tiraspol, Anderlecht défiera l'AEK Athènes pour une place en Conférence League. Cette double confrontation cruciale se déroulera les 21 et 28 août. Ce qui n'est pas sans conséquence pour La Gantoise, qui devait défier les Mauves lors du weekend calé entre ces deux matchs.

Comme c'est désormais la coutume pour les équipes belges ayant un barrage européen à disputer, la Pro League à accepté de postposer le match du Sporting à une date ultérieure (qui doit encore être communiquée).

Une bonne nouvelle pour les Mauves, mais aussi...pour les Buffalos. "C'est clairement un avantage pour nous", n'a pas caché Ivan Leko en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Un match en moins durant le mercato, plus de temps pour les automatismes

Le Croate va plus loin : il attendait ce verdict, son équipe n'étant pas encore au point : "J'aurais préféré que tous les matchs soient reportés jusqu'à cette date. C'est simplement la vérité. Il y a encore des joueurs qui doivent venir renforcer l'équipe, il y a encore des joueurs qui doivent partir. Alors, évidemment... vous vous entraînez toute la semaine pour jouer un match le week-end, mais dans notre situation, ce report est clairement un avantage".

Mais en attendant, son équipe devra tout de même bien se présenter sur le terrain contre Malines, qui a débuté avec un joli 7 sur 9 : "Nous devrons être à notre meilleur niveau pour gagner là-bas". Pour ce déplacement, Leko ne pourra sans doute pas encore compter sur Abdelkahar Kadri, très incertain : " Nous avions prévu de lui accorder du temps de jeu contre l'Union le week-end dernier, mais ce n'était pas possible. Reste à voir s'il pourra être sur le banc demain. Nous ne prendrons aucun risque".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Lammens - Descotte - Diakhon

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Lammens - Descotte - Diakhon

20:20
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00
Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

19:30
Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

19:00
"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

18:00
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

14:40
La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

18:20
Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

14:00
Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

17:30
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

15:00
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30
Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

14:20
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved