Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Le match entre Anderlecht et La Gantoise est reporté à une date ultérieure en raison de la campagne européenne des Mauves. Ivan Leko y voit une magnifique nouvelle pour les Buffalos.

Grâce à sa qualification aux dépens du Sheriff Tiraspol, Anderlecht défiera l'AEK Athènes pour une place en Conférence League. Cette double confrontation cruciale se déroulera les 21 et 28 août. Ce qui n'est pas sans conséquence pour La Gantoise, qui devait défier les Mauves lors du weekend calé entre ces deux matchs.

Comme c'est désormais la coutume pour les équipes belges ayant un barrage européen à disputer, la Pro League à accepté de postposer le match du Sporting à une date ultérieure (qui doit encore être communiquée).

Une bonne nouvelle pour les Mauves, mais aussi...pour les Buffalos. "C'est clairement un avantage pour nous", n'a pas caché Ivan Leko en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Un match en moins durant le mercato, plus de temps pour les automatismes

Le Croate va plus loin : il attendait ce verdict, son équipe n'étant pas encore au point : "J'aurais préféré que tous les matchs soient reportés jusqu'à cette date. C'est simplement la vérité. Il y a encore des joueurs qui doivent venir renforcer l'équipe, il y a encore des joueurs qui doivent partir. Alors, évidemment... vous vous entraînez toute la semaine pour jouer un match le week-end, mais dans notre situation, ce report est clairement un avantage".

Mais en attendant, son équipe devra tout de même bien se présenter sur le terrain contre Malines, qui a débuté avec un joli 7 sur 9 : "Nous devrons être à notre meilleur niveau pour gagner là-bas". Pour ce déplacement, Leko ne pourra sans doute pas encore compter sur Abdelkahar Kadri, très incertain : " Nous avions prévu de lui accorder du temps de jeu contre l'Union le week-end dernier, mais ce n'était pas possible. Reste à voir s'il pourra être sur le banc demain. Nous ne prendrons aucun risque".