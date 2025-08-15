Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

L'Union Saint-Gilloise a accueilli un nouveau venu en cette fin de semaine, en la personne de Guilherme Smith. Sébastien Pocognoli s'est chargé des présentations en conférence de presse.

Après Juninho, Wilker, Lucas Ozorio et Renan Boufleur, l'Union Saint-Gilloise tient le cinquième Brésilien de son histoire avec Guilherme Smith. Mais les quatre premiers étaient arrivés au début du millénaire, quand les Saint-Gillois pataugeaient dans les divisions inférieures, ils sont donc repartis dans une certaine indifférence.

Guilherme est appelé à plus marqué le club de son empreinte. Le nouveau venu n'a pas débarqué au Parc Duden en droite ligne de la Serie A brésilienne, mais bien du FC Kalju, le club estonien où l'Union avait déjà été dénicher Promise David.

From Brazil to Brussels. Bringing a smile that will light up the Duden Park. 🇧🇷✨



Bem-vindo, Guilherme!

Une alternative supplémentaire

L'ailier gauche formé à Botafogo reste sur une saison à 5 buts et 12 assists dans la Premium Liga locale : "C'est un joueur très intéressant par son profil d'élément qui peut aller dans les un contre un et se sortir de situations compliquées dans les petits espaces. Il a beaucoup de qualités techniques, c’est un profil qui nous manquait sur les côtés", le présente Pocognoli en conférence de presse.

Outre l'Estonie, Guilherme a également l'Ukraine (il était présent au Zorya Louhansk lorsque la guerre a débuté, lui valant un prêt au Portugal) : "Il a également été formé à l'école brésilienne, ce qui lui donne une très bonne base et il s'est forgé mentalement lors de son passage en Ukraine. Je vois quelqu’un qui a faim et qui s’est bien intégré dans le groupe. Sa rapidité d'intégration dépendra de la vitesse à laquelle il assimilera les consignes relatives au poste de latéral de l'Union, ça reste assez spécifique".

Le garçon n'est pas encore qualifié pour la rencontre face au Standard mais est appelé à élever le niveau du groupe dans les prochaines semaines. De quoi clôturer le mercato unioniste ? "Tel qu’il est maintenant, mon noyau est compétitif. Mais s’il y a départ, il y aura peut-être une compensation avec une potentielle arrivée. Et il est possible que certains soient tentés d'aller gagner plus de temps de jeu ailleurs, même si cela ne transparaît pas sur l'implication du groupe à l'entraînement".