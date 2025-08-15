Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

L'Union Saint-Gilloise accueille le Standard demain soir. Sébastien Pocognoli a fait le point sur son groupe en conférence de presse.

Pour la troisième fois depuis qu'il est devenu entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli s'apprête à défier le Standard, qu'il connait forcément sur le bout des doigts. Même si de l'eau a coulé sous les ponts de Saint-Gilles et de Liège depuis son passage à Sclessin comme joueur, la rencontre reste particulière pour lui.

"Je ne vais pas le cacher. Je retrouverai certaines têtes connues avec plaisir". Parmi ces têtes connues, il y a...Mircea Redenic. Poco avait évolué sous les ordres du Roumain en 2012, mais les deux hommes n'avaient fait que se croiser : "Je n'ai joué que deux matchs avec lui vu que j'étais rapidement parti à Hanovre".

Mais il ne faut pas lui apprendre que Rednic a bien commencé le championnat avec ses troupes. Les Rouches restent sur une belle victoire contre Genk, acquise grâce à des transitions létales : "Je ne m'attends pas à affronter une équipe qui jouera bas pour autant, ils ont les qualités pour ambitionner produire du jeu. Mais si jamais on se retrouve dans cette situation, il faudra être patient et discipliné dans notre structure. Et, bien sûr, arrêter les transitions".

Deux blessés, pas encore de Guilherme

"Il y avait déjà un certain fighting spirit sous Ivan Leko la saison passée, qui leur permettait souvent de tenir le zéro, et il y a probablement un peu plus de qualité offensive cette saison. Ce sont des paramètres dont on tiendra compte samedi", poursuit-il.

Pour cette rencontre, l'Union devra faire sans le nouveau venu Guilherme, pas encore qualifié. Au niveau des blessés, le staff médical déplore toujours les forfaits d'Henok Teklab et de Kamiel Van de Perre. Cela semble plus sérieux que prévu pour le dernier cité, blessé lors de l'échauffement contre Louvain.

"C'est le point négatif : il a un problème musculaire au psoas et il y a eu une rechute cette semaine, donc on craint que ce ne soit sérieux comme ça l'est pour Teklab, qui sera encore absent une à deux semaines", confirme Pocognoli.