Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic a rejoint Benfica cet été en provenance de l'USG. Il ne sera pas le seul renfort offensif du club lisboète.

Benfica avait déjà dépensé 22,8 millions d'euros pour un Unioniste en la personne de Franjo Ivanovic (21 ans), venu renforcer les Lisboètes après avoir emmené l'USG vers le titre national. Le Croate va désormais être rejoint par un joueur qu'il n'a fait que croiser au Parc Duden, mais qu'il a contribué à faire oublier.

En effet, selon A Bola, Mohamed Amoura (25 ans) aurait donné son accord verbal à un transfert à Benfica, qui est encore en pleines négociations avec le Vfl Wolfsbourg. Le club portugais serait disposé à mettre les 30 millions d'euros demandés par son homologue allemand, accompagnés d'un bonus que Wolfsbourg voudrait facilement atteignable.

Aucune offre n'a encore été émise officiellement, les discussions progressant lentement, mais le média portugais affirme que les discussions avancent. Un tel montant serait le record pour un transfert entrant au Benfica, battant celui de Richard Rios arrivé... cet été.

Amoura avait quitté l'Union Saint-Gilloise en prêt en 2024, avant d'être transféré définitivement l'été dernier contre 14,75 millions d'euros. Depuis, l'Algérien a disputé en tout 34 matchs et inscrit 10 buts (12 assists) pour Wolfsbourg.

Un duo Amoura-Ivanovic en pointe du Benfica provoquerait certainement la nostalgie chez les supporters de l'Union, qui vont peut-être devenir spectateurs attentifs de la Liga Sagres pour voir ce que cette association aurait pu donner au Parc Duden...