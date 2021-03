Gian Piero Gasperini à nouveau récompensé : "Je dédie ce trophée à tout Bergame"

Le technicien de 63 ans avait déjà décroché pour ce trophée lors de l'exercice 2018-2019.

Gian Piero Gasperini s'est vu décerner ce mardi la Panchina d'oro (le "banc d'or"), le trophée du meilleur entraîneur de la Serie A pour la saison 2019-2020. "Ce trophée, je le dédie à tout Bergame, au staff et aux joueurs, c'est une victoire d'équipe", a réagi le coach de l'Atalanta Bergame qui a réalisé le doublé. "Par rapport à celui remporté l'an dernier, c'est différent, car chaque saison a ses particularités et ce prix donne une continuité au premier. L'obtenir était encore plus difficile cette fois, ce qui rend cette Panchina d'oro encore plus belle."

Troisième de Serie A en 2019-2020, derrière la Juventus Turin et l'Inter Milan, la Dea était parvenue à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour sa première participation à la C1.