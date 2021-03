Le constat sévère de René Vandereycken : "La Belgique ne parviendrait pas à battre l'équipe B de la France"

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale fait son analyse après les trois premiers matchs de qualifications des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2022.

L'analyse de René Vandereycken est immédiatement sévère envers Martinez et ses troupes. "En ce moment, je ne pense pas que la Belgique soit le pays favori pour remporter l'Euro en juillet", a déclaré Vandereycken à Het Nieuwsblad. "À mes yeux, la France est le favori absolu. Si les Diables Rouges devaient jouer l'équipe B de la France maintenant, je ne sais pas s'ils gagneraient - c'est dire à quel point le noyau français est énorme."

"Juste en dessous de la France, je mets l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Tous les pays qui sont en croissance. J'ai du mal à mettre la Belgique au même niveau que ces pays, parce que sur le papier, ils ont plus de qualité. La Belgique est toujours un bon concurrent, mais je pense qu'elle est un peu moins fraîche et surprenante qu'il y a trois ans", a lâché René Vandereycken.