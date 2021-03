Un pas de plus vers le record absolu pour CR7

Cristiano Ronaldo a évacué sa frustration, mardi soir au Luxembourg, et il se rapproche encore un peu du record mondial de buts en sélection.

Cristiano Ronaldo avait vécu une soirée frustrante samedi en Serbie, où il avait fortement protesté alors que son but décisif n'avait pas été validé par l'arbitre de la rencontre, il a pris sa revanche, mardi soir, en inscrivant le but qui a permis au Portugal de passer devant le Luxembourg.

Il aurait d'ailleurs pu en inscrire un autre en fin de rencontre, si Anthony Moris ne l'avait pas empêché de le faire. Cristiano Ronaldo se contentera donc de son 103e but en sélection, il n'est plus qu'à six longueurs d'Ali Daei qui, avec 109 buts pour l'Iran, détient le record absolu de buts inscrits en sélection.