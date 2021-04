🎥 La splendide nouvelle fresque de Diego Maradona à Naples

Les supporters de Naples n'ont pas fini de pleurer Diego Maradona et de rendre hommage à leur ancienne icÎne : une spectaculaire fresque a été révélée ce week-end.

Une superbe fresque murale a été révélée par les ultras du Napoli, à grand renfort de fumigènes et d'engins pyrotechniques, afin de rendre hommage à Diego Maradona décédé le 25 novembre 2020. Le Pibe de Oro reste la plus grande légende de l'histoire du club napolitain, qu'il a mené à deux titres de champion d'Italie et une Coupe de l'UEFA.