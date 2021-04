🎥 La frayeur de Thibaut Courtois contre Eibar

Le Diable Rouge a bien failli concéder un but gag.

Thibaut Courtois a été proche d'être trompé par la météo espagnole capricieuse. Face à Eibar, le Real Madrid a empoché trois points importants dans la course au titre en s'imposant sur le score de 2-0.

Mais le scénario aurait pu être tout autre. Peu après l'heure de jeu, le gardien des Diables Rouges a failli concéder un but gag. Sur une passe en retrait anodine, le dernier rempart des Merengues a été surpris par un ballon accéléré par le vent. Malgré tout, Courtois a réussi à sauver la balle sur la ligne.

Un sauvetage héroïque qui a permis au Real de rester dans le match et d'inscrire le deuxième but de la rencontre dix minutes plus tard.