L'AC Milan et Saelemaekers accrochés, un coup à jouer pour l'Inter de Lukaku

L'AC Milan a lâché de précieuses plumes en ouverture de la 29e journée de Serie A.

Les temps sont durs pour l'AC Milan en Serie A. Longtemps en tête de Serie A, les Rossoneri ont cédé le fauteuil de leader à l'Inter et ils pourraient le titre s'éloigner un peu plus dans les prochains jours. Car l'AC Milan a loupé l'occasion de mettre la pression sur son voisin milanais.

À domicile contre la Sampdoria, Alexis Saelemaekers, qui a cédé sa place à Pierre Kalulu à la pause, et les Lombards ont même été menés pendant une demi-heure. C'est Fabio Quagliarella qui avait ouvert le score à l'heure de jeu d'un superbe lob, mais l'exclusion, quelques instants plus tard, d'Adrien Silva a mis la Sampdoria en difficulté et l'AC Milan en a profité. À quelques instants du coup de sifflet final, Jens Peter Hauge a égalisé (1-1).

Les Milanais évitent la défaite de justesse, mais perdent deux points dans la course au titre. L'Inter, qui se déplace à Bologne samedi soir et qui aura encore un match de retard à rattraper (contre Sassuolo, mercredi) pourrait donc posséder un confortable matelas de 11 points d'avance sur son premier poursuivant avant d'entamer la 30e journée de championnat.