La victoire de Deinze qui fait les affaires de Seraing

Les Métallos se rapprochent du barrage pour la montée.

Deinze et Lommel, qui est toujours en course pour la deuxième place, clôturaient la 25e journée de D1B ce lundi. Un duel que les Limbourgeois abordaient en confiance, forts d'une série de trois victoires consécutives.

Et Lommel a d'ailleurs rapidement fait la différence: après six minutes de jeu, Kadiri Jordan Attah déflorait le marquoir. On pensait alors les Lommelois lancés mais la donne a changé après le repos: Mehdi Tarfi et Lennart Mertens ont inversé la vapeur pour offrir la victoire aux Anversois.

Lommel (3e 40 points) reste donc coincé à cinq unités de Seraing, deuxième et provisoire barragiste, Deinze (38 points) dépasse Westerlo et s'installe à la quatrième place.