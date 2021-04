UPDATE : Eden Hazard n'est pas dans le groupe du Real Madrid pour le match face à Liverpool

Eden Hazard était à l'entraînement ce lundi et malgré une session de groupe qui s'est bien passée, aucun risque ne sera pris.

Comme le rapporte la presse espagnole, Eden Hazard était bel et bien à l'entraînement ce lundi et s'est entraîné "normalement" avec le groupe. Après un traitement "miracle" chez Lieven Maesschalck, le kiné des stars et la star des kinés, le Diable Rouge a récupéré plus vite que prévu d'une blessure dont on imaginait qu'elle allait l'éloigner des terrains de longues semaines, voire mois. Zinedine Zidane, cependant, restait prudent, même s'il reconnaissait qu'Eden "va mieux, bien mieux".

D'après Marca, cependant, l'idée de voir Eden Hazard dans le groupe du Real Madrid pour le match de ce mardi en Ligue des Champions contre Liverpool n'est pas complètement fantaisiste. Le Belge l'envisagerait, et une décision devrait être prise ce lundi. Si Hazard apparaissait souriant et en forme à l'entraînement, un retour précipité serait naturellement la pire chose à faire ...

UPDATE : Sans grande surprise, la prudence a prévalu : Eden Hazard n'est pas intégré au groupe qui affrontera Liverpool ce mardi.