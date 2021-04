Un joueur du FC Nantes insulté et menacé, le club réagit

Le milieu de terrain a été la cible d'attaques après la défaite de Nantes face à Nice (1-2) le week-end dernier lors de la 31e journée de Ligue 1.

Imran Louza (21 ans, 26 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a été insulté et menacé de mort sur les réseaux sociaux après la défaite de Nantes face à Nice (1-2) le week-end dernier

Dans un communiqué, les Canaris ont apporté leur soutien au médian âgé de 21 ans et condamne ces "odieux propos racistes". "Bien que la situation sportive du club ne soit pas celle que nous espérons tous, de tels discours haineux n’ont leur place ni sur un terrain de football, ni en dehors. Depuis des années, le FC Nantes est pleinement engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Le club s’attache à respecter un certain nombre de valeurs qui lui sont chères. Au premier rang desquelles, celles qui font du football le sport populaire qu’il est, à savoir le respect, la fraternité, la solidarité, le civisme ou encore le dépassement de soi. Le club tout entier est donc profondément choqué par les menaces et les insultes racistes dont Imran a été victime. Ce n’est pas la première fois que des membres du club reçoivent ce genre d’attaques, que nous condamnons fermement. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour faire cesser cela", a déclaré le FC Nantes.