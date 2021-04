Michy Batshuayi content de son but avec Crystal Palace

Après avoir déjà trouvé le chemin des filets en sélection, Michy Batshuayi a surfé sur cette vague positive pour être décisif avec Crystal Palace.

S'il a débuté sur le banc, Michy Batshuayi en a jailli pour permettre à Crystal Palace de prendre un point face à Everton ce lundi, marquant le but égalisateur à la 86e minute. Il avait naturellement le sourire après le match, lui qui n'avait trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise cette saison en championnat. "Je me sens bien. J'ai eu du temps de jeu avec l'équipe nationale, j'ai joué aujourd'hui et je marque. C'est bien pour moi et bien pour l'équipe", se réjouit-il pour Palace TV après le match.

"On a bien joué aujourd'hui, on a fait beaucoup de passes, on a beaucoup couru, beaucoup travaillé, c'était un bon Palace", continue Batshuayi. "Everton a marqué en premier, mais on prend quand même un bon point ici". L'attaquant des Eagles a terminé en félicitant son gardien de but, auteur de quelques beaux sauvetages : "Il a été très bon, il travaille dur à l'entraînement".