Poussé vers la sortie du côté de l'OM, Valère Germain ne manque pas de prétendants

Libre de tout contrat à la fin de la saison, l'attaquant ne devrait pas être prolongé du côté de l'Olympique de Marseille.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Valère Germain sait qu’il a de fortes chances de plier bagage l’été prochain, d’autant plus que Jorge Sampaoli ne fait pas appel à lui.

Selon L'Équipe, le joueur âgé de 30 ans ne manque pas de prétendants. Le Genoa et la Sampdoria ont entamé des discussions avec le Français. Les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais se sont également positionnés pour le buteur expérimenté et gratuit en juin prochain.