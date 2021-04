🎥 Jude Bellingham fait-il faute ? "Je prends le ballon correctement"

Ovidiu Hategan, l'arbitre de Manchester City - Borussia Dortmund, a-t-il volé un but à Jude Bellingham à la 37e ? En sifflant suite à ce qu'il juge être un contact entre le jeune anglais de 17 ans et Ederson, mais avant que le but soit inscrit, il a en tout cas ... enlevé le droit au VAR d'intervenir sur une phase qui fait depuis, c'est le moins qu'on puisse dire, polémique. La vidéo ne peut en effet être consultée qu'en cas de but annulé, ce qui n'était techniquement pas le cas.

"Je pense vraiment que je prends le ballon correctement. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais averti et que c'était un coup-franc. Apparemment, j'avais le pied trop haut. Ils ont tellement de caméras, mais ils n'ont pas attendu un peu pour pouvoir vérifier ?", s'interrogeait Bellingham après coup sur BT Sport. "City est une équipe brillante, l'une des meilleures au monde, mais nous les avons gênés quand ils avaient le ballon. C'est frustrant d'avoir encaissé si tard, mais il faut aller de l'avant", concluait le joueur de Dortmund.

To call a foul on Ederson by Bellingham is probably the worst decision I've seen in a very long time. With VAR available too it's unforgivable from the ref. pic.twitter.com/8eH8Am9gdH