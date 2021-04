Kevin De Bruyne a brillé contre Dortmund : "Mais nous aurions dû marquer plus"

Kevin De Bruyne a porté Manchester City vers une victoire étriquée contre le Borussia Dortmund (2-1).

Les Citizens sont devant aux points, mais Kevin De Bruyne sait qu'il faudra se méfier de Dortmund au match retour : "C'est un score piégeux. Mais au moins, nous avons l'avantage pour le match retour", déclare le Diable Rouge sur le site officiel de Manchester City. "Nous avons eu du mal à nous créer des occasions en première période, c'était meilleur en seconde mais nous aurions peut-être dû marquer plus".

KDB aura finalement ouvert le score lui-même, à la réception d'une phase qu'il initiait. "Je ne me rappelle pas vraiment le début de l'action mais Phil sert bien Riyad et on s'est saisis de l'opportunité. J'essaie de lever la tête et d'avoir une idée de l'action (...) C'est bien que la balle ait fini au fond, c'était une belle action, c'est ce qui compte". Comme son entraîneur avant lui, le Belge soulignait le rythme élevé auquel City joue : "Je pense que nous n'avons pas eu une semaine de libre. C'est une incroyable série de matchs et l'équipe y répond très bien. Nous sommes en lice pour chaque trophée et c'est ce que toute équipe veut", se réjouit-il.