Lionel Messi aurait pris sa décision et elle va faire plaisir aux Socios

En fin de contrat en juin, voulant forcer son départ, Lionel Messi aurait pris une décision finale pour son futur.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi (33 ans, 38 matchs et 29 buts toutes compétitions cette saison) ne devrait pas quitter le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, La Pulga, qui officialisera sa décision uniquement à la fin de la saison en cours, est bien parti pour prolonger. L’émission El Chiringuito parle même de "90% de chances" pour que le Sud-Américain rallonge son aventure, pour au moins un exercice de plus, avec la formation catalane. Mais alors, comment expliquer ce possible revirement de situation, qui était encore totalement désespérée il y a six mois ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer.

La première, c’est le retour de Joan Laporta aux affaires. Très proche de Messi, le président barcelonais a fait du maintien de sa star une priorité. La deuxième, c’est le travail réalisé par Ronald Koeman avec un effectif rajeuni. Messi a appris à apprécier son coach, avec lequel il entretient de bons rapports malgré son positionnement dans le départ de Luis Suarez. La troisième, et c’est peut-être la plus importante, la volonté de la famille de Messi de rester à Barcelone. Après 20 ans dans la même ville, difficile pour les principaux concernés de tirer un trait définitif sur le passé. Réponse dans quelques semaines.