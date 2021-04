L'entraîneur des gardiens du Hertha Berlin, ancien de Charleroi et Gand, viré pour propos déplacés

L'ex-international hongrois de 54 ans, qui avait porté les couleurs de La Gantoise de 1991 à 1995 et du Sporting Charleroi en 1996-1997, a tenu dans les médias hongrois des propos que le Hertha Berlin a estimé "ne pas correspondre aux valeurs du club". Zsolt Petry a donc été licencié avec effet immédiat.

Hertha BSC part ways with Zsolt #Petry. Following an interview which the club was initially unaware of, the board has agreed to relieve the goalkeeping coach of his duties with immediate effect. #HaHoHe pic.twitter.com/1FtvgUh15o