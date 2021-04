Emmanuel Petit ne garde pas un grand souvenir de son passage au Barça : "L'impression de perdre ma passion pour le jeu"

Passé par le FC Barcelone lors de la saison 2000-2001, le Français ne gardera pas un grand souvenir de son aventure catalane.

Emmanuel Petit a avoué avoir eu énormément de mal à s'adapter lors de son passage au Barça qui n'était pas au mieux à cette époque-là. "Je suis arrivé à un moment étrange en termes de dynamique à Barcelone. Il y avait beaucoup de bagarres entre les joueurs et ça ne me semblait pas juste. Je n'ai vraiment pas apprécié mon temps là-bas. C'était la première fois que j'étais dans un club et que je ne voulais pas honorer mon contrat. J'ai signé un contrat de quatre ans, mais après six mois, je suis allé voir le président du club pour lui demander de me mettre sur la liste des transferts", a indiqué le champion du monde 1998 pour le site de paris en ligne Ladbrokes.

"Si je me souviens bien, j'ai joué 32 matchs (38, ndlr) cette saison-là et j'ai passé la plupart de ces matchs à jouer comme un troisième défenseur. Mais ce n’était pas seulement ce qui se passait sur le terrain, il y avait tellement de problèmes en dehors. Il y a eu des bagarres dans le vestiaire entre les joueurs qui ont rendu si difficile de sortir de cette spirale et d’obtenir des résultats. J'avais l'impression de perdre ma passion pour le jeu et je voulais juste partir", a conclu Petit finalement transféré à Chelsea dans la foulée.