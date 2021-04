Les villes de l'Euro 2020 ont un nouveau délai pour réévaluer l'accueil du public

Les mesures sanitaires varient en fonction des différents pays et l'idée d'un retour des supporters fait de plus en plus son chemin.

L'UEFA a été claire à ce sujet : elle souhaite mettre tout en place pour voir l'Euro se jouer avec du public dans les différents stades à travers l'Europe. Afin que cela soit permis, l'instance du football donne un nouveau délai aux villes-hôtes pour réévaluer la présence des supporters. Elles ont jusqu'au 28 avril prochain pour ajuster leurs mesures sanitaires. Un nouveau comité exécutif de l'UEFA se tiendra le 19 avril. Des mises à jour quant à la présence des supporters pourraient déjà être apportées ce jour-là. L'UEFA avait également précisé que certains matches pourraient être délocalisés si les villes ne pouvaient pas accueillir du public.