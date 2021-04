Pep Guardiola aux anges après la prolongation de Kevin De Bruyne

Outre la victoire contre Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'événement de la semaine dans les coulisses de Manchester City, c'est la prolongation de Kevin De Bruyne

Outre la victoire contre Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'événement de la semaine dans les coulisses de Manchester City, c'est la prolongation de Kevin De Bruyne, qui s'est engagé jusuqu'en 2025 avec les Sky Blues.

"Un énorme compliment pour Manchester City"

Une nouvelle accueillie, forcément, avec le sourire par Pep Guardiola. "Je ne suis jamais impliqué dans les discussions à propos des contrats, c'est quelque chose qui concerne la direction et le club. Mon opinion personnelle? Je suis très heureux et j'espère qu'on pourra encore faire un bon pas en avant dans le futur. Le club est satisfait, Kevin est satisfait, et je suis le troisième à me réjouir de cette prolongation."

Comme l'ont fait avant lui Vincent Kompany, David Silva ou encore, par exemple Sergio Agüero, qui sera la prochaine légende à quitter le club, Kevin De Bruyne semble parti pour un bail d'une dizaine d'années à City. "Ce n'est pas normal, mais certains joueurs ne sont pas normaux. (...) Je suis ravi de voir que des joueurs comme Kevin, qui feraient le bonheur de n'importe quel club du monde, aient envie de rester, c'est un énorme compliment pour Manchester City", conclut Pep Guardiola.