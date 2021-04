Pour la première fois, Galtier parle du titre

Lille est la sensation de cette saison en Ligue 1.

Vainqueur à Paris (0-1), samedi, Lille a pris seul les rênes du championnat de France. A 7 journées du terme de la Ligue 1, l'entraîneur nordiste, Christophe Galtier, assure que les Dogues vont tout faire pour aller au bout de leur rêve... sans trop se mouiller.

"Nous sommes premiers, mais l’objectif de début de saison était d’être européen. On va l’être. On souhaite jouer la Ligue des Champions, il va falloir se battre. Et en se battant, vu la situation, on peut créer une énorme surprise. Mais de là à se focaliser sur le titre, ce n’est pas mon cas. La grande performance sera de jouer la Ligue des Champions et la performance exceptionnelle sera d’être champion. On va y aller étape par étape. Il reste sept matchs, ce n’est pas beaucoup. Mais avec 21 points en jeu, les écarts peuvent vite être comblés", a expliqué le manager lillois en conférence de presse.

Metz, Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Saint-Étienne, Angers, voilà le programme qui attend le LOSC jusqu'au terme de l'exercice.