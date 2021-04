Le Cercle Bruges, meilleur club pour les jeunes en Belgique

D'après une étude du CIES, le Cercle Bruges est l'équipe de Pro League qui accorde le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans.

Le Cercle Bruges fait confiance aux jeunes. Selon la dernière lettre hebdomadaire de L'Observatoire du Football, le club à la tunique verte est celui qui accorde le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans en Belgique. Au total, ces derniers représentent 20% des minutes jouées par les Groen-Zwart en D1A (sur 32 matchs).

D'après le classement établi par le Centre International d'Etudes Sportives (CIES), le club brugeois devance le Standard de Liège (18,7%) et Anderlecht (18,4%). Toutefois, la formation mauve reste l'équipe la plus jeune de Pro League, avec une moyenne d'âge de 23,1 ans (contre 23,9 pour le Cercle).

Hors de la Belgique, c'est le Borussia Dortmund qui accorde le plus de temps de jeu à ses jeunes pousses parmi tous les clubs du Big Five (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A). Dans le cas du BVB, on compte 28,5% de minutes disputées par des joueurs de moins de 21 ans cette saison.