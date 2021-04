Thomas Henry déçu de la fin de saison d'OHL

Auteur d'une très bonne saison à titre personnel, Thomas Henry regrette les derniers résultats d'OHL.

La fin de saison se rapproche à grand pas pour OHL. Alors que les Coalisés ont longtemps fait sensation en étant candidats aux playoffs 1, ils pourraient manquer les playoffs 2. Dans des propos relayés par le site officiel du club, l'attaquant français Thomas Henry a fait part de sa déception.

Toutefois, le joueur de 26 ans rappelle que son équipe a déjà dépassé ses objectifs du début de saison. "Nous sommes en train de ruiner notre bonne saison et c'est très frustrant. Mais nous ne devons pas oublier toutes les bonnes choses de ces derniers mois. Avant le début de la saison, les experts nous voyaient comme l'un des candidats à la relégation. Nous avons créé la surprise."

“We gaan er alles aan doen om alsnog die zes matchen in de play-offs te spelen. Ons knappe seizoen mag zondag niet eindigen." 💪💪💪



Aujourd'hui, OHL est onzième au classement, à égalité de points avec Malines, un de moins que La Gantoise et Zulte Waregem, et deux unités de retard sur le Standard et le Beerschot. Dimanche prochain, les hommes de Marc Brys reçoivent la lanterne rouge, Waasland-Beveren. Même en cas de victoire, ils n'ont plus leur sort entre leurs mains.