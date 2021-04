Nicolas Raskin ne regrette rien de son parcours : "S'il y a un club où je devais réussir, c'était au Standard"

Le jeune talent des Rouches avait quitté le centre de formation du club pour rejoindre Anderlecht puis La Gantoise.

Nicolas Raskin vit une véritable éclosion du côté du Standard et défend les couleurs de son club de la meilleure des manières. Invité dans l'émission "Le Talk RSCL", il est, entre autres, revenu sur son parcours.

Raskin est très attendu vu son grand talent mais il ne considère pas ça comme de la pression mais plus comme une motivation : "Je prends ça positivement et c'est chouette parce qu'on parle de toi en bien. Mais je sais que les journalistes pourraient tourner un peu le dos si ça va moins bien à l'avenir. Mais je ne suis pas du genre à regarder sur mon téléphone ce qu'on dit de moi".

Passé par Anderlecht et Gand lors de sa formation, il est finalement revenu au Standard et il ne regrette rien : "Ce sont des étapes de la vie qui m'ont fait grandir en tant que joueur et humain. Je suis très autonome maintenant. Finalement, s'il y avait bien un club où je devais réussir, c'était au Standard".

Le jeune joueur rouche sait qu'il pourrait un peu plus tenter sa chance devant les buts : "C'est différent entre l'entraînement et les matches. Mais c'est ça le plus important, c'est que je trouve le bon moment pour tirer".