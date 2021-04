🎥 Serie A : l'Atalanta relègue la Juventus à la 4e place; pluie de buts pour la Lazio

Atalanta - Juventus

Un but tardif de Ruslan Malinovskyi (87e) permet à l'Atalanta de battre la Juventus. L'ancien joueur de Genk a vu sa frappe déviée dans les filets de Szczńôsny, mais ce but permet surtout à la Dea de dépasser son adversaire du jour.

Malinovskyi’s goal v Juventus ūüáļūüá¶



He LOVES playing v The Old Lady



What a time to get the goal!



ūüöÄūüöÄūüöÄ pic.twitter.com/uMlztHUSSc