Liga : l'Atlético écrase Eibar grâce à un Yannick Carrasco en feu

Auteur d'un but et de deux passes décisives contre Eibar aujourd'hui, Yannick Carrasco a été l'un des artisans majeurs de la victoire de l'Atlético.

L'Atlético se relance. Après avoir enchaîné deux matchs sans victoire en championnat, les Colchoneros ont roulé sur Eibar dans le cadre de la 33ème journée de Liga, ce dimanche. De leur côté, Alavés et Osasuna ont respectivement pris les trois points contre Huesca et Elche. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Atlético de Madrid - Eibar : Yannick Carrasco porte les Colchoneros

Un but et deux passes décisives. Voilà le bilan de Yannick Carrasco contre Eibar aujourd'hui. Titulaire au coup d'envoi, l'international belge a grandement participé au festival offensif de son équipe, avant de céder sa place à Lucas Torreira à la 70ème minute. Ses coéquipiers Ángel Correa et Marcos Llorente ont tous deux inscrit un doublé. Score final : 5-0. L'Atlético conserve sa première place au classement, et prend provisoirement quatre points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid.

Deportivo Alavés - Huesca : un victoire capitale dans la lutte pour le maintien

Un seul but a suffi à faire la différence au Mendizorroza. Auteur de l'ouverture du score en fin de match (85ème minute), Rodrigo Battaglia a donné la victoire à son équipe. Score final : 1-0 pour Alavés. Grâce à cette victoire, le Deportivo passe devant son adversaire du jour et sort de la zone rouge.

Osasuna - Elche : les Rojillos continuent leur belle série

La formation basque est en forme. À domicile, Osasuna a obtenu sa deuxième victoire consécutive en Liga contre l'avant-dernier du championnat. Solide défensivement, le club basé à Pampelune n'a encaissé qu'un seul but sur ses cinq derniers matchs (3 nuls, 2 victoires). Score final : 2-0 pour Osasuna.