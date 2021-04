Ligue 1 : Reims résiste sans Faes, Lens perd des points dans la course à l'Europe

Malgré l'absence de Wout Faes face à Metz ce dimanche, le Stade de Reims a enregistré un nouveau clean-sheet contre les Grenats.

Quelques heures après la victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne ce dimanche, quatre rencontres se sont déroulées simultanément dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Retour sur les résultats des matchs et sur les conséquences au classement.

Reims - Metz : nouveau clean-sheet pour Foket

Nouveau clean-sheet pour le club reimois. Après avoir obtenu un score nul et vierge sur la pelouse de Nice le week-end dernier, le Stade de Reims a renouvelé l'expérience à domicile contre Metz. Titulaire au coup d'envoi, l'international belge Thomas Foket a contribué à la bonne prestation défensive de son équipe, à l'inverse de Wout Faes (suspendi). À noter la présence de l'ancien Buffalo Dylan Bronn du côté des Grenats. Score final : 0-0.

90+5' 🏁 Fin du match ! Malgré plusieurs opportunités, notamment en début de deuxième mi-temps, et dans une opposition animée, les Rémois n'ont finalement pas trouvé la 🔑 pour faire céder le verrou messin et partagent les points cet après-midi #SDRFCM (0-0) pic.twitter.com/P1MDDJjgGT — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 18, 2021

Brest - Lens : un coup d'arrêt dans la course à l'Europe

Les Sangs et Or viennent de lâcher des points précieux dans la course à l'Europe. En déplacement en Bretagne, ils n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul. Jean Lucas (pour Brest) et Gaël Kakuta (pour Lens) sont les deux buteurs de la rencontre. Score final : 1-1. Malgré ce résultat, le club nordiste conserve sa cinquième place, synonyme de qualification pour la première édition de la Conference League.

Nîmes - Strasbourg : pas de vainqueur dans le duel du maintien

C'est un résultat qui n'arrange personne. Au terme d'une rencontre capitale dans la lutte pour le maintien, les deux équipes se sont neutralisées. En fin de match, Dimitri Liénard a répondu à l'ouverture du score de Renaud Ripart sur penalty. Le gardien belge Matz Sels a enchaîné sa troisième titularisation consécutive dans les rangs alsaciens, après avoir manqué 189 jours de compétition. Score final : 1-1. Au classment, Strasbourg revient à deux longueurs de Saint-Etienne, tandis que les Crocos sont toujours barragistes.

Dijon - Nice : le DFCO retrouve le goût de la victoire

Lanterne rouge de Ligue 1, Dijon a surpris Nice ce dimanche en s'imposant au Stade Gaston-Gérard. Grâce à des buts de Fouad Chafik et Yassine Benzia, le club bourguignon a remporté son troisième match de la saison. Score final : 2-0. Toutefois, le DFCO reste bon dernier du championnat de France, avec seulement 18 points pris en 33 journées.