Mbaye Leye évoque la sortie sur blessure de Bokadi : "Le point négatif de la soirée, je ne m'attends pas à une bonne nouvelle"

Très belle soirée du côté du Standard de Liège ce dimanche. Les Rouches se sont imposés à Sclessin contre le Beerschot et disputeront les Playoffs 2. Malheureusement, il y a une ombre au tableau.

Monté au jeu en seconde période, Merveille Bokadi a dû sortir quelques minutes plus tard. Une véritable tuile pour le matricule 16. "Le point négatif de la soirée. C'est dommage car Merveille a effectué une saison exceptionnelle. Il est l'un des joueurs les plus importants et il a démontré les valeurs du club sur le terrain depuis le début de la saison. La malchance a toutefois frappé. Noë Dussenne est malade et on a dû sélectionner Merveille. On verra avec les tests mais il a un souci au niveau du tendon... Je ne m'attends pas à une bonne nouvelle. En sautant, il s'est mal réceptionné et s'est fait mal à la cheville. La triste nouvelle de cette soirée", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Nicolas Raskin a dû débuter la rencontre sur le banc. Le coach des Rouches en a donné la raison. "Je l'ai ménagé. Quand il s'entraîne, tu te dis pourtant qu'il va directement jouer. Mais avec la forme de mononucléose qu'il a, il a cette fatigue qui arrive d'un coup. Moi, je privilégie sa santé. À Eupen, il était lessivé en fin de rencontre. Il va mieux et il sera en forme pour la finale de la Coupe dimanche", a conclu Mbaye Leye.