Mertens-Lukaku, scudetto, Ligue des Champions: un choc qui promet en Serie A

Fort d'une folle série de victoires, l'Inter Milan de Romelu Lukaku espère faire un pas de plus vers le titre dimanche soir. Mais le Napoli de Dries Mertens a bien l'intention de jouer les trouble-fêtes.

Le contexte: objectif titre pour l'Inter, Ligue des Champions pour le Napoli

Rapidement sorti en Ligue des Champions, puis barré en Coupe d'Italie par la Juventus, l'Inter mise tout sur le championnat depuis quelques semaines et c'était d'ailleurs l'objectif majeur du club en début de saison. Et, à huit journées de la fin, ce Scudetto semble promis aux Nerazzurri, qui ont remporté leurs onze derniers matchs de championnat et qui ont désormais onze unités d'avance sur le Milan AC et douze sur la Juventus. Mais il ne faudra pas craquer dans le sprint final et Antonio Conte en est conscient.

De leurs côtés, les Partenopei ont rapidement fait une croix sur la course au titre, mais ils ont retrouvé des couleurs depuis le début de l'année et ils n'ont d'ailleurs perdu qu'un seul de leurs huit derniers matchs en Serie A. La Ligue des Champions, et donc le top 4, sont désormais les objectifs du Napoli, cinquième, à deux petits points de l'Atalanta. À ce titre, le choc de ce dimanche pourrait donc être un tournant dans la saison des troupes de Gennaro Gattuso.

Ce qu'en dit Antonio Conte

L'Inter surfe sur une folle série de victoires et a maté tous ses concurrents directs depuis le début de l'année, de la Juve au Milan AC en passant par l'Atalanta, mais Antonio Conte s'attend à un match très difficile à Naples. "J'ai toujours considéré le Napoli comme l'une des équipes qui pouvaient concourir pour le titre jusqu'au bout. Parce qu'ils ont un excellent effectif et un excellent entraîneur, ce sera un vrai challenge pour nous", insiste le coach des Nerazzurri.

Les Diables Rouges

Impossible de passer à côté: ce duel entre le Napoli et le Real opposera aussi les deux Diables Rouges les plus prolifiques de l'histoire en Serie A. Avec 21 buts et huit assists, Romelu Lukaku est le joueur le plus décisif de Serie A et sera, si l'Inter va au bout, sans aucun doute l'homme du titre pour l'Inter.

Mais Dries Mertens est, lui aussi, en grande forme. La blessure à la cheville qui l'a tenu écarté des terrains durant plus de deux mois n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Le Napolitain a d'ailleurs inscrit trois buts et distillé un assist lors de ses quatre dernières sorties, il pourrait poser bien des problèmes à la solide arrière-garde milanaise.