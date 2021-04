Premier League : Manchester United continue sa formidable série contre Burnley

Auteur d'un doublé contre Burnley ce dimanche, Mason Greenwoord a permis à son équipe d'enchaîner une cinquième victoire consécutive en Premier League.

On n'arrête plus Manchester United. Ce dimanche après-midi, les Red Devils se sont imposés contre Burnley, à Old Trafford, dans le cadre de la 32ème journée de Premier League. Le club mancunien reste sur douze matchs consécutifs sans défaite en championnat, et enchaîne avec une cinquième victoire de suite.

Alors que les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la pause, le tableau d'affichage s'est animé en seconde période. Mason Greenwood, auteur d'un doublé, et Edinson Cavani ont donné la victoire à leur équipe en fin de match. L'attaquant uruguayen a inscrit le but du break dans le temps additionnel, quelques minutes après que le jeune anglais a donné l'avantage aux siens. Score final : 3-1.

Au classement, Manchester United occupe la deuxième place, derrière Manchester City. Après 32 journées, huit longueurs séparent les deux rivaux (66 points contre 74). Si la course au titre semble perdue, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær possèdent une avance confortable sur leurs poursuivants (+10 sur Leicester, +11 sur West Ham).