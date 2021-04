Le Real récupère des forces vives avant le déplacement à Cadix

Le Real Madrid n'est pas débarrassé de tous les pépins physiques, mais retrouve plusieurs pions importants avant son déplacement à Cadix de mercredi soir. Raphael Varane, Nacho, Dani Carvajal ou encore Casmiro sont notamment de retour dans la sélection de Zinedine Zidane.

Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les soucis sont réglés pour le coach du Real: comme Eden Hazard, Toni Kroos et Luka Modric seront absents, mercredi soir.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @Cadiz_CF!#CádizRealMadrid pic.twitter.com/Gmo1vCAi4i