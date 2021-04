Eden Hazard et Kevin De Bruyne dans le Top 10 des joueurs les mieux payés au monde

Aujourd'hui, Eden Hazard et Kevin De Bruyne feraient partie des dix joueurs les mieux rémunérés de la planète football.

Deux Belges font partie des footballeurs les mieux payés au monde. D'après les estimations de France Football, Eden Hazard et Kevin De Bruyne compteraient parmi les 10 joueurs les mieux rémunérés de la planète football. Le media français a dévoilé leurs émoluments en combinant salaires, primes, bonus et contrats publicitaires.

Ainsi, l'attaquant du Real Madrid arrive en sixième position, à égalité avec Raheem Sterling et Kylian Mbappé, avec des revenus estimés à 32 millions d'euros annuel. De son côté, le milieu de terrain de Manchester City touchait près de 28 millions d'euros chaque année, avant sa récente prolongation, et clôture donc le classement.

Sans surprise, au sommet du classement, on retrouve évidemment Lionel Messi. Selon l'hebdomadaire, l'Argentin gagnerait pas moins de 125 millions d'euros par an au FC Barcelone ! Il devance Cristiano Ronaldo, dont les revenus atteindraient 118 millions d'euros, Neymar et Gareth Bale. Des chiffres qui donnent le tournis...