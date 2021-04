🎥 L'autobut gag encaissé par Leno qui coûte très cher à Arsenal

Le gardien de but des Gunners peut s'en vouloir de ne pas avoir été très attentif sur cette action.

Il y a des jours avec et des jours sans. Autant dire que Bernd Leno voudra certainement oublier son vendredi soir. En effet, Arsenal s'est incliné à domicile par le plus petit écart face à Everton et cette défaite a été marquée par une boulette du gardien des Gunners.

Sur un centre de Richarlison, Leno s'est emmêlé les pinceaux et a laissé filer le ballon entre ses jambes... En direction de ses propres filets.

Une défaite qui coûte cher à Arsenal qui reste toujours loin de la qualification européenne au classement.