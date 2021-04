Bundesliga : Leverkusen l'emporte au terme d'une fin de match folle

La décision s'est faite en fin de match à la Bay Arena ce samedi soir. Finalement, c'est le Bayer Leverkusen qui s'est imposé face à l'Eintracht Francfort, dans le cadre de la 31ème journée de Bundesliga. Après avoir passé plus d'une heure sans trouver la faille, les deux équipes ont enchaîné quatre buts en 20 minutes.

Le tableau d'affichage a mis du temps à se débloquer. Il aura fallu attendre l'ouverture du score de Leon Bailey à la 70ème minute pour voir les filets trembler. L'ancien joueur de Genk a inscrit son seizième but de la saison pour le Bayer. Dix minutes après lui, Lucas Alario a accru l'avantage des locaux, tandis qu'André Silva a permis à Francfort de revenir dans la partie à la fin du temps réglementaire. Enfin, Kerem Demirbay a clos la marque. Score final : 3-1 pour Leverkusen.

Werkself goals in the last 7 home matches vs. Eintracht Frankfurt:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#B04SGE | 3-1 | Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga pic.twitter.com/dr2dDgQ0Gc