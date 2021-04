Quand Florentino Pérez tacle Aleksander Ceferin : "Sa violence nous a surpris"

Partisan inconditionnel de la Super Ligue, le président du Real Madrid admet que "quelque chose a été mal fait" dans l'annonce de la création de cette compétition.

Florentino Pérez n'a pas accepté pas les critiques acerbes de son homologue de l'UEFA, Aleksander Ceferin. "J'ai été très surpris par la virulence avec laquelle certaines personnes qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont manipulé le projet. Le président de l'UEFA a eu un comportement inadéquat, surtout venant de la part du dirigeant d'une institution qui défend le football et ses valeurs. Tout ce qui s'est passé est lamentable, avec les insultes et les menaces. Sa violence nous a surpris", a lâché le président du Real Madrid dans un entretien accordé à AS.

"Nous avons été victimes d'une opération de manipulation comme on n'en a jamais vu auparavant. Nous avons voulu discuter des détails, mais ils ne nous ont pas laissé le temps. L'UEFA va à l'encontre de la libre concurrence de l'Union Européenne", a conclu le dirigeant espagnol