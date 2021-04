Le Real exclu de la Ligue des Champions? Zidane s'énerve

La Super League a laissé des traces chez les Merengues.

Membre fondateur du projet mort-né de la Super Ligue, le Real Madrid s'expose à des sanctions de l'UEFA. Interrogé sur une éventuelle exclusion des Merengue de la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'entraîneur de la Maison Blanche Zinédine Zidane n'a pas caché son agacement.

"Vous m'avez déjà interrogé sur tout cela et j'ai déjà répondu. C'est absurde de penser que nous ne serons pas en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de discussions à l'extérieur. Et les discussions vont continuer, mais comme nous ne les contrôlons pas, je me concentre uniquement sur le match. Mais mon opinion est que nous voulons tous voir Madrid en Ligue des Champions", a commenté le technicien français en conférence de presse ce lundi.