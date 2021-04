Sanctions légères pour Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic après leur altercation

C'était l'une des images de la saison : lors du derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku s'échangeaient des mots crus et en venaient presque aux mains. La fédération italienne les a mis à l'amende.

Des amendes plutôt légères et symboliques pour les deux attaquants vedettes des clubs milanais : 4000 euros d'amende pour Zlatan Ibrahimovic, 3000 pour Romelu Lukaku. L'AC Milan (2000 euros) et l'Inter Milan (1250 euros) ont également été sanctionnés suite à cette altercation, qui avait pris place lors du derby de la madonnina, le 26 janvier dernier. Zlatan Ibrahimovic avait notamment évoqué les "rites vaudous" effectués par la mère de Romelu Lukaku, qui avait alors évoqué la femme du Suédois. Le motif de racisme, un temps évoqué, n'a pas été retenu à l'encontre de Zlatan, qui s'en était vigoureusement défendu (et n'avait pas été accusé comme tel par Lukaku).