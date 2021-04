🎥 Le tacle salvateur de Jonny Evans

Timothy Castagne et Kelechi Iehanacho ont inscrit les deux buts qui ont permis à Leicester City de dompter Crystal Palace, lundi soir, mais c'est sans aucun doute Jonny Evans qui a réussi le geste du match, en empêchant Christian Benteke de trouver l'ouverture.

Et le défenseur central des Foxes ne s'est pas arrêté là: c'est aussi lui qui a donné l'assist à Kelechi Iehanacho sur le but de la victoire.

When a tackle is as big as a goal 💪



An absolutely massive moment from Jonny Evans last night! pic.twitter.com/XKDNOUgQE2