Euro 2020: le QG de la Seleçao à Budapest

Pas de changement de programme pour la sélection portugaise.

La fédération portugaise en reste à son plan initial: le camp de base de la Seleçao sera bien installé à Budapest, comme initialement prévu, durant le premier tour.

Le Portugal, champion en titre, disputera deux de ses trois rencontres de la phase de groupes dans la capitale hongroise: contre la Hongrie, le 15 juin et contre la France, huit jours plus tard. Entre les deux, Cristiano Ronaldo et ses partenaires défieront l'Allemagne à Munich (le 19).