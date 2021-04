Ligue des Champions: la défaite contre l'OL a décuplé la motivation des Sky Blues

Riyad Mahrez ne cache pas qu'il a eu besoin de temps pour digérer l'échec de l'an dernier en Ligue des Champions.

Favori de la compétition l'an dernier, Manchester City avait mordu la poussière en quart de finale contre l'Olympique Lyonnais. Un échec sur lequel se sont basés les joueurs mancuniens pour faire mieux cette année.

Comme l'a expliqué Riyad Mahrez en conférence de presse. "C'était la plus grosse déception de ma carrière, mais ça nous a beaucoup aidé cette saison. On était déterminé à franchir l'obstacle des quarts de finale, on avait plus d'expérience et on a bien mieux abordé l'événement", estime-t-il.

Mais Manchester CIty ne veut pas se contenter d'une demi-finale et Riyad Mahrez et ses coéquipiers espèrent bien se rapprocher de la finale, dès mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes.