Steven Defour: "Le plus grand moment de ma carrière? Le premier titre avec le Standard"

Le futur retraité n'hésite pas un instant quand on lui demande quel a été le meilleur moment de sa carrière.

Dans six matchs, qu'il disputera avec Malines en playoffs 2, Steven Defour raccrochera définitivement les crampons, après 14 années de carrière sur les terrains de Belgique et d'Europe. Passé également par Genk, Porto, Anderlecht, Burnley, l'Antwerp et Malines, c'est avec le Standard qu'il a percé au plus haut niveau.

Et il ne l'a évidemment pas oublié. Interrogé par Sporza sur le plus grand moment de sa carrière, Steven Defour pointe le premier sacre conquis en bord de Meuse. "Le plus grand moment de ma carrière? Clairement le premier titre avec le Standard."

En 2008, aux côtés, entre autre de Marouane Fellaini et d'Axel Witsel, le capitaine Steven Defour soulevait le trophée de champion de Belgique. Un sacre que le Standard attendait depuis 25 ans et le capitaine ajoutera quatre autres trophées à son palmarès avant de quitter la Cité Ardente: un second titre de champion, deux Supercoupes et une Coupe de Belgique.